西武からポスティングシステムでメジャー挑戦ポスティングシステムを利用しての米大リーグ挑戦を目指す今井達也投手に、メジャーのベテラン右腕も熱視線を注いでいる。ロッキーズやヤンキースなどで通算727試合登板を誇るアダム・オッタビーノ投手が自身のYouTube番組で自ら言及。今年のワールドシリーズ（WS）でドジャース打線を苦しめたブルージェイズの若き右腕と重ねている。今井に注目したのはメジャー通算727試合に投げ