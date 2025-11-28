◇欧州リーグ・1次リーグ第5戦セルティック 3―1 フェイエノールト（2025年11月27日オランダ・ロッテルダム）セルティック（スコットランド）が敵地で行われたフェイエノールト（オランダ）戦に3―1で逆転勝ちした。前半11分に相手FW上田綺世に先制点を許したが、MF旗手怜央が同31分に右から浮き球を上げて同点ゴールをアシスト。同43分にはFW前田大然のプレスが相手GKのパスミスを誘い、旗手が右足ダイレクトで勝ち越し