露口茂さん４月２８日、老衰で死去…９３歳刑事ドラマの金字塔「太陽にほえろ！」。七曲署の捜査第一係長の「ボス」藤堂（石原裕次郎）の傍らにはいつも、露口茂さん演じる「山さん」こと山村精一刑事がいた。厚い信頼を背に、深い洞察力で犯人を落とす。「ボスが太陽なら山さんは月。なくてはならない人でした」。「テキサス」刑事役で２年間共演した勝野洋さん（７６）は語った。「マカロニ」役の萩原健一さん、「ジーパン