ゲーム配信者としても大活躍中の“だにちゃん”こと、宇佐だにかが、「ヤングアニマルWeb」に初登場した。【写真】これはすごい！巨弾セクシーを披露した宇佐だにか正真正銘のグラビア好きっ娘が、育てに育てた“巨弾セクシー”を、満を持して披露している。宇佐は、自身のSNSで本誌での掲載について紹介し「普段とはまた少し違う雰囲気で衣装も可愛いのでほんとにほんとに！見てほしいです」と呼びかけている。