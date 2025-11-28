絶好調の“世界王者”が勝利で、そしてまた違った角度でファンを喜ばせた。「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第2試合はEX風林火山・内川幸太郎（連盟）がトップを獲得し個人6勝目を飾った。さらにインタビューでは芸人・江頭2:50と交わした“男の約束”を実行に移し、見る者を笑いに包んだ。【映像】内川、江頭との約束「衝撃の罰ゲーム」第1試合に出場した永井孝典（最高位戦）がEX風林火山に11月14日ぶりに勝利をもたら