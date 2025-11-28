今月の東京23区の消費者物価指数は、速報値で2.8%上昇しました。新米を含む食料費の上昇などの影響で依然として高い伸び率です。東京23区の11月中旬時点の消費者物価指数は変動の大きい生鮮食品を除いた総合指数が111.4となり、去年の同じ月と比べて2.8%上昇しました。上昇幅は前の月と同じで5か月連続で2%台です。新米価格の高騰を受けてコメ類が37.9%上昇したほか、▼コーヒー豆が63.4%、▼チョコレートが32.5%、▼ヨーグルトが1