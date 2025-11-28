12月も目前となり、紅葉シーズンはいよいよ終盤。2025年の見頃を終えた名所も増える一方、まだまだこれからが本番のスポットも多い。今回は、今見頃を迎えている名所や、今週末(11月29日(土)・30日(日))に美しい光景を楽しめそうな全国の紅葉スポットをピックアップして紹介する。【画像】全国の紅葉見頃状況の分布図を見る(2025年11月26日現在)見頃を迎えそうな紅葉名所をピックアップ※写真は永観堂 禅林寺の紅葉※各スポットの