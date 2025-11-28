笑って過ごしてはいるけど、心では泣いている。寝ても寝ても疲弊感が取れない。このままではいけないと思いながら、なんにもする気が起きない。「大丈夫？」と聞かれたら、つい「大丈夫」と答えてしまう──。こうした状態を「半うつ」と名付け、その実態と対処法を示した『半うつ 憂鬱以上、うつ未満』（サンマーク出版）が注目を集めている。著者は、25年間で20万人以上の心の不調と向き合ってきた精神科医の平光源さん。高校時