総務省が28日発表した11月の東京都区部の消費者物価指数（中旬速報値、2020年＝100）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が111.4となり、前年同月比で2.8％上昇した。伸び率は10月から横ばいだった。