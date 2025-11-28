Image: Amazon 本格的な冬に備えて買うなら今。寒い季節のPC作業は、指先が冷えて、動きがニブっちゃいますよね。ツラい思いをしてまで仕事をせずとも、テックの力で解決できることがあります。45℃でほっかほかサンコーの「手首ぽかぽかヒーター付きマウスパッド」は、USB給電で手首を置くリストレストが発熱します。フカフカのクッションは手首の負担を減らし、長時間の作業が楽チン。パ