数字の並びに隠された法則を推理する「規則性クイズ・初級編」！ 今回の問題は、直感的に解ける人もいれば、少し考えてから「あっ！」となるタイプの数列です。あなたの論理力とひらめき力、どちらが先に働くでしょうか？問題：2、□、5、□、13□に入る数字は何でしょうか？ヒント：前の2つの数字を足してみると……？答えを見る↓↓↓↓↓正解：3 と 8正解は「3」と「8」でした。▼解説この数列は、前の2つの数字を足して次の数