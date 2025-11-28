総務省が２８日発表した１１月の東京都区部の消費者物価指数（２０２０年＝１００、中旬速報値）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が１１１・４で、前年同月比２・８％上昇した。上昇幅は前月と同じで、５か月連続で３％を下回った。