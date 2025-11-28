東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値181.25高値181.43安値180.76 182.20ハイブレイク 181.82抵抗2 181.53抵抗1 181.15ピボット 180.86支持1 180.48支持2 180.19ローブレイク ポンド円 終値206.96高値207.22安値206.44 208.09ハイブレイク 207.65抵抗2 207.31抵抗1 206.87ピボット 206.53支持1 206.09支持2 205.75ロ&#1254