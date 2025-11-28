東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.11高値9.14安値9.09 9.19ハイブレイク 9.16抵抗2 9.14抵抗1 9.11ピボット 9.09支持1 9.06支持2 9.04ローブレイク シンガポールドル円 終値120.49高値120.62安値120.19 121.11ハイブレイク 120.86抵抗2 120.68抵抗1 120.43ピボット 120.25支持1 120.00支持2 119.82ローブレイ