東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6534高値0.6540安値0.6517 0.6567ハイブレイク 0.6553抵抗2 0.6544抵抗1 0.6530ピボット 0.6521支持1 0.6507支持2 0.6498ローブレイク キーウィドル 終値0.5729高値0.5732安値0.5694 0.5781ハイブレイク 0.5756抵抗2 0.5743抵抗1 0.5718ピボット 0.5705支持1 0.5680