ガの幼虫のフンからお茶を作るスタートアップ企業「虫秘茶」（京都府伏見区）が、フンを原料にしたリキュールを数量限定で販売している。アルコール製品は初めての試みで、丸岡毅代表（２９）は「未知の食材の魅力を引き出すことができた」と話している。製品は「ＬＥＰＩＴＲＡＩＬ（レピトレイル）」。チョウとガの仲間を指す「レピドプテラ」と、虫が通った跡（トレイル）にフンが落ちていることにちなんで名付けた。