厚生労働省は２８日午前、１０月の有効求人倍率（季節調整値）は１・１８倍で、前月比で０・０２ポイント低下したと発表した。低下は２か月ぶり。新規求人倍率（同）は前月を０・０２ポイント下回る２・１２倍だった。同省は、１０月以降に順次適用される最低賃金の大幅引き上げを踏まえ、新規の求人を控える動きもあったとみている。新規求人数（原数値）は前年同月比６・４％減となった。産業別では「宿泊業、飲食サービス業