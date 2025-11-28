トランプ米大統領が高市早苗首相との電話会談で台湾問題に関連して自制を要求したという米メディアの報道について、日本政府が「事実無根」と明らかにした。米ウォールストリートジャーナル（WSJ）は26日（現地時間）、トランプ大統領が24日夜の高市首相との電話会談で「台湾問題で中国を刺激するべきでない」と助言したと報じた。トランプ大統領は当時、中国の習近平国家主席と電話会談をし、来年は相互訪問形態の首脳会談を行う