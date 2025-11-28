◇脱原発方針を撤回日本は、2011年の福島原発事故以降、事実上維持してきた“脱原発”方針から離れ、原発の再稼働や新規建設など“原発回帰”へと動き出している。エネルギー安全保障やカーボンニュートラル、そして人工知能（AI）時代に急増する電力需要に対応するためだ。27日、共同通信やNHKなどによると、北海道の鈴木直道知事は泊原発3号機の再稼働を容認する意向を、近く道議会に表明する予定だ。泊原発3号機は2009年に稼働