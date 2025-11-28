日本映画史に大きな足跡を残した俳優・菅原文太さん（2014年死去、享年81）が28日に没後11年となる命日を迎える。代表作である東映の「トラック野郎」シリーズについて出演者やスタッフ、関係者らの証言を集めた書籍発売を記念したトークショーがこのほど都内で行われ、菅原さんについても思い出が語られた。 【写真】若いですね～肩を組む在りし日の菅原文太さんと愛川欽也さん イベントには、第１