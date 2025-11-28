国際オリンピック委員会（IOC）は27日、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪に中立選手（AIN）として出場するロシアとベラルーシのフィギュアスケート選手3人を承認した。ロシアから承認されたのは、9月の五輪最終予選（北京）優勝で出場枠を獲得した女子のアデリア・ペトロシャン（18）と男子のピョートル・グメニク（23）の2人。ロシア選手権2連覇中のペトロシャンは数々の金メダリストを育成してきたエテリ・トゥトベリゼ