政府は高市早苗首相をトップとする「人口戦略本部」を設置し、11月18日に初会合を開いた。独身研究家の荒川和久さんは「今までのような『できもしない』議論は避けてほしい。多死社会を迎えるという現実を直視した戦略が必要だ」という――。写真＝共同通信社首相官邸で開かれた人口戦略本部の初会合＝2025年11月18日午前 - 写真＝共同通信社■「どうすれば人口減少を止められるか？」は無意味高市内閣は、人口減少問題対応の司令