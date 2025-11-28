山田涼介と浜辺美波の共演で2024年に公開されたラブストーリー「サイレントラブ」。監督は「ミッドナイトスワン」、「異動辞令は音楽隊！」などで知られる内田英治が務め、まなべゆきこと共同で脚本も担当した。また、音楽は内田監督が長年熱望し、久石譲が担当することが叶った。本作のために制作されたオリジナル楽曲が、美しいメロディーで作品を彩った。 山田涼介が暗い過去を抱えた青年を演じる(C)2024「サイレントラブ」製作