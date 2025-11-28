歌手の浜崎あゆみさんは11月27日、自身のInstagramを更新。デビュー日である4月8日から始まったアジアツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 I am ayu -ep.?-」の日本公演が終了したことを報告し、今後に向けて意気込みを語っています。【写真】浜崎あゆみ、ミニドレスで圧巻のスタイル披露ステージへの熱い思い浜崎さんは「2025年のASIA TOUR、急遽追加となった国内公演が全て無事に終了しましたファイナルの地は故郷の福岡で