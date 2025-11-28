厚生労働省は、市販薬と成分や効果が似る「ＯＴＣ類似薬」について、公的医療保険の適用を維持した上で、患者に追加負担を求める方向で検討に入った。２７日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の医療保険部会に案を提示し、賛同する意見が大勢を占めた。日本維新の会は、医療費を削減するため、保険適用からの除外を訴えてきた。政府・与党は、年末までに見直しの方向性をまとめる方針で、今後の自民、維新両党の実務者協議