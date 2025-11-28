サッカーの欧州カンファレンスリーグは27日、各地で1次リーグ第4戦が行われ、クリスタルパレス（イングランド）の鎌田大地はアウェーのストラスブール（フランス）戦で後半37分から出場した。チームは1―2で敗れ、勝ち点6のまま。マインツ（ドイツ）の佐野海舟は敵地のクラヨバ（ルーマニア）戦で後半28分からプレー。川崎颯太は出番がなかった。チームは0―1で初黒星を喫し、勝ち点9。（共同）