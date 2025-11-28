今日28日は各地で気温の変化が激しくなりそうです。特に寒気の強まる午後は気温が急降下するため、朝より夜の方が寒くなる所が多いでしょう。冷たい風も強まるため、服装選びには十分ご注意ください。今日28日の午後は寒気南下全国的に気温ダウンで急な寒さに注意今日28日は低気圧や前線が北日本付近を通過した後、強い寒気が南下するでしょう。北日本は朝より昼間の方が寒くなる所が多く、夜は一層冷たい空気に包まれそうです。