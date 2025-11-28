アメリカの“感謝祭”の翌日に開催される年に一度の大規模なセールイベント「ブラックフライデー」。近年では日本でも11月の一大ショッピングイベントとして定着しつつありますよね。この日は、食卓もブラックフライデーということで「黒い料理」を楽しみませんか？カレーやパスタ、から揚げなど、黒い料理のおいしいアイデアをご紹介します！ブラックフライデーとは？「ブラックフライデー」とは、アメリカの「感謝祭」（11月の第