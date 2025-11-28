官公庁や総合商社から中小企業、小売業、さらには議員事務所までーー。これまでに1万人以上をカウンセリングしてきた心理学者・舟木彩乃氏によると、職場で感じる悩みやストレスの原因の9割は「人間関係」にあるといいます。組織で働く以上、人間関係の悩みから完全に逃れることはできません。では、苦手な人とうまく付き合うためのヒントは、どこにあるのでしょうか。上司、同僚、部下……あなたを憂鬱にする人たちの心理背景と、