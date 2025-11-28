世界最大級のK−POP授賞式「2025MAMAAWARDS」の公式X（旧ツイッター）は28日、香港の高層住宅群で起きた大規模火災を受け、レッドカーペットイベントを中止すると発表した。火事は香港の北部・新界地区大埔で26日午後2時50分（日本時間同日午後3時50分）ごろ発生。28日も消火活動が続いている。建物内部は損傷が激しく危険性が高いため消防士らが入ることができず、消火は難航。香港消防当局は28日午前、死者が94人になっ