韓国発セルフジェルネイルブランドohoraから、ディズニー映画『アナと雪の女王』のホリデーネイルコレクションが登場♡2025年12月3日（水）17:00より公式サイトで販売開始されます。雪の結晶やオラフ、アナ・エルサのドレスをモチーフにしたデザインは、上品でエレガントなグリッターネイルやマグネットネイルを取り入れ、日常にもホリデーシーズンにも華やかさをプラスしてくれます♪