男子500メートル予選滑走する吉永一貴＝ドルドレヒト（共同）【ドルドレヒト（オランダ）共同】スピードスケート・ショートトラックのワールドツアー（WT）第4戦は27日、オランダのドルドレヒトで行われ、男子1500メートルで吉永一貴（トヨタ自動車）が準決勝に進んだ。同500メートルでは吉永と宮田将吾（日本通運）が準々決勝に進出した。女子1000メートルでは平井亜実（トヨタ自動車）が準々決勝へ進んだ。第2、第3戦とも3