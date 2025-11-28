アイドルグループ「LEVEL7」のメンバーYUME（有川結女）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。母が亡くなったことを明かし、29、30日の公演を欠席することを報告した。グループは29日には「JAPAN IDOL SUPER LIVE2025」（東京キネマ倶楽部）、30日には「SHIBUYA HEAT LIVE」（渋谷DESEO）のアイドルイベント参加を予定している。グループの公式Xでは「週末29、30日のライブですが、YUMEが家庭の事情のためお休みとなります