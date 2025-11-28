こんにちは！学生記者のゆめりです！今回は「KSUちはやサービスエリア（SA）プロジェクト」の取材として、福岡市東区の商業施設「ガーデンズ千早」にオープン中の「つなぎSA」を訪れました！「KSUちはやSAプロジェクト」とは、九州産業大学の学生と、不動産業などを手がける福岡県久留米市の「高橋」、西日本高速道路（NEXCO西日本）の九州支社などによる連携プロジェクトです。九州各地の魅力を福岡都市圏に発信することを目