親が元気なうちは、なかなか切り出しにくい「お金」の話。「財産をあてにしていると思われたら…」と、つい後回しにしてしまいがちだ。しかし、親が突然倒れたり、認知症になったりしたら、俗に“争族”と言われる相続トラブルが始まることも……。しかも、トラブルになるのはお金持ちよりむしろ普通の家庭のほうが多いというから他人事ではない。 【グラフ】遺産分割に関する事件数の推移 吉田肇著『介護・老後に困る前