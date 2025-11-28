4月の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」でツアー2勝目を挙げた安田祐香。きのう開幕した「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」では、初日に4バーディ・2ボギーの「70」をマークし8位タイスタートを決めている。そんな安田のスイングをプロコーチの平尾貴幸に解説してもらった。【連続写真】安田祐香は体を使って下ろすからシャフトクロスしてもプレーンに下ろせる！◇◇◇アマチュアはトップでシャフトが