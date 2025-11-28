札幌・東警察署は2025年11月27日、自称・神奈川県に住む会社員の男(21)を窃盗の容疑で逮捕しました。男は7月2日から20日までの間に、札幌市東区に住む女性(17)の自宅から現金2万8000円を盗んだ疑いがもたれています。7月25日、女性から「家に居候していた人に現金を盗まれた」と警察に通報がありました。警察によりますと、男は7月2日から20日までの間、女性の自宅に居候しており、その間、2人は交際関係にあったということです。