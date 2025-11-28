欧州リーグの1次リーグ、フェイエノールト戦でゴールを決め、前田大然（右）から祝福を受けるセルティックの旗手怜央＝27日、ロッテルダム（ロイター＝共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーの欧州リーグは27日、各地で1次リーグ第5戦が行われ、セルティック（スコットランド）が敵地でフェイエノールト（オランダ）に3―1で逆転勝ちし、勝ち点7とした。セルティックの旗手怜央は前半31分にアシスト、同43分にゴールを