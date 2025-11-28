【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：感謝祭の祝日のため休場NASDAQ：感謝祭の祝日のため休場 1.概況 米国市場は感謝祭の祝日で休場でした。 2.経済指標等 主要な経済指標の発表はありませんでした。 3.為替・金利等 米国債券市場は感謝祭の祝日で休場でした。28日朝のドル円は156円台前半で推移しています。 VIEW POINT: 今日の視点 米国市場は感謝祭のため、株式・債券市場ともに休場でした。ま