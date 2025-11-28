「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が28日までに、X（旧ツイッター）を更新。木原稔官房長官が27日の記者会見で、トランプ米大統領が高市早苗首相に「中国政府を挑発しないよう助言」したとの米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の報道を否定し、同紙に否定の申し入れをしたことに「“台湾有事の際に米国に対する攻撃がなくても日本単独で自衛隊を展開する“というアメリカ、フランス・中東の