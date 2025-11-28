【その他の画像・動画等を元記事で観る】花譜が進めるコラボレーションシリーズ「組曲」に、新たな1曲が加わった。今回のコラボアーティストは、独自のポップセンスと爆発的なバンドサウンドで注目を集めるネクライトーキー。その化学反応が生み出した楽曲「ユーフォーを見にいこう」が、2025年11月26日に配信リリースされた。今回の楽曲「ユーフォーを見にいこう」は、“現実から逃げたいわけじゃない。ただ、この夜だけは、夢を