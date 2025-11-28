回転寿司チェーン「くら寿司」とテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』のコラボキャンペーンが28日、全国のくら寿司で開始される。【画像】描き下ろし！グッズになった制服姿のデク、かっちゃん、お茶子、焦凍『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）は、2014年に堀越耕平氏が週刊少年ジャンプにて連載を開始して以来、コミックスシリーズ世界累計発行部数が1億部を突破した圧倒的な人気を誇る作品。テレビアニメ