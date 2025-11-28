【本日の見通し】ドル円は方向性を探る動きか 前日の海外市場は、米国市場は感謝祭の休日で小幅な値動きとなった。ドル円は１５６円２０銭台から４０銭台を中心とする狭いレンジでの振幅となった。 今日のドル円は方向性を探る展開が見込まれる。今夜の米国市場は取引が再開されるものの、休暇を取得している市場参加者も多く、目立った方向性が出にくい可能性が高い。１５６円台での振幅が見込まれる。