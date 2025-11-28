２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円３１銭前後と前日と比べて１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円２５銭前後と同２０銭弱のユーロ安・円高だった。 この日は米国が感謝祭の祝日で株式市場や債券市場が休場だったことから、ドル円相場は手掛かり材料難のなか動意に乏しい展開が続いた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による追加