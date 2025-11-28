後継者育成などの経営課題解決の支援を行うリクルートマネジメントソリューションズ コミュニケーションエンジニアリング部の河島慎氏が、経営者・幹部育成のヒントを伝える連載第1回。今回は、後継者不在の時代における経営・幹部候補育成の勘所についてお届けします。中小企業の半数超が後継者不在の「後継者不足の時代」52.7%この数字は何を示しているでしょうか？これは、2024年度の中小企業の後継者不在率を示してお