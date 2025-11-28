中国のSNS・小紅書（RED）に24日、「中国人観光客が日本で感じたダブルスタンダード」との投稿があった。投稿者の女性は、「最近の情勢が緊張しているせいなのか、元からずっとこうなのかは分からないが、日本の現地人、日本にいる白人や台湾人の中国人に対する態度はあまり友好的ではない」と指摘。「肌の色が少し黒い、中東の人たちは割と友好的で、言葉を発さなくても視線が違うので分かる。鈍感力の強い人やオタク系の人は気付