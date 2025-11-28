場を明るくする人は、実は説明もうまい。相手が関心を持つ話題や喩えを選ぶことで、自然と会話の流れをつくっているからだ。スピーチコンサルタントの阿部恵氏は、説明上手とは“相手の言語を使える人”だと説く。※本稿は阿部 恵『きちんと伝わる説明の「型」と「コツ」』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです。盛り上げ上手な人が抑えている会話のポイントあなたの周りには、誰とでも話を合わせてその場を盛り上げる、