カタールで開催されていたU-17ワールドカップは、現地11月27日に決勝が行なわれ、欧州王者ポルトガルが、準々決勝で日本を下したオーストリアと対戦。32分に右サイドを崩し、最後はアニシオ・カバラルが押し込んだゴールで１−０と勝利し、初優勝を飾った。このポルトガルはグループステージで日本と同居し、１−２で敗れていた。 それだけに、日本のSNS上では、次のような声が上がった。「ポルトガル優勝！ ...ってこ