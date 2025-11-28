先日、オリックスのあるコーチとこんな話題になった。「得点を挙げないと勝てないけど、失点をしなければ負けない。どちらが正しいか」。一概に言われやすい「守り勝つ野球」と「打ち勝つ野球」について、考えるきっかけとなった。引き分けをカウントしない勝率で順位を決めるプロ野球は、1勝142分け（勝率10割）のチームの方が、142勝1敗（勝率・993）のチームより順位が上となる。極論、一度も失点しなければ優勝には大きく