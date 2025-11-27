骨肉腫とはどのような病気なのでしょうか？名前は聞いたことがあっても詳しい症状・病態・治療方法などは知らない人が多いでしょう。 骨のがんの中では最も多い病気で、中学生・高校生くらいの年齢で発症することがよくあるのですが、年を重ねてから発症する方もいます。 骨肉腫は初期症状が分かりにくく、発見が遅れてしまうこともある病気ですが、早期発見・早期治療が予後にも大きく関わってくるので初期段階で病気を見つける